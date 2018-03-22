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    • НМТП снизил прибыль на четверть

    22.03.2018

    • ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

    Выручка группы снизилась на 8,7% до 24,7 млрд рублей, валовая прибыль – на 15,1% до 18,3 млрд рублей, прибыль от продаж – на 16,2% до 16,9 млрд рублей.

    Прибыль до налогообложения упала на 27,9% до 33,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 30,5 млрд рублей – на 25% меньше, чем за 2016 год.

    Себестоимость продаж выросла на 16,5% до 6,4 млрд рублей, управленческие расходы остались на уровне предыдущего года и составили 1,4 млрд рублей.

     

     

     

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