НМТП снизил прибыль на четверть

ПАО «Новороссийский морской торговый порт» опубликовало финансовые показатели за 2017 год в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка группы снизилась на 8,7% до 24,7 млрд рублей, валовая прибыль – на 15,1% до 18,3 млрд рублей, прибыль от продаж – на 16,2% до 16,9 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения упала на 27,9% до 33,9 млрд рублей. Чистая прибыль составила 30,5 млрд рублей – на 25% меньше, чем за 2016 год.

Себестоимость продаж выросла на 16,5% до 6,4 млрд рублей, управленческие расходы остались на уровне предыдущего года и составили 1,4 млрд рублей.