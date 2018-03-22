Информационно-аналитическое агентство

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    • Инвестиции ТМТП

    22.03.2018

    • В 2017 году АО «Туапсинский морской торговый порт» (входит в UCL Holding) направил на развитие портовой инфраструктуры 350,4 млн рублей, что на 32% превысило показатель предыдущего года.

    Самая значительная сумма – 232,2 млн рублей – была направлена на приобретение перегрузочного оборудования.
    В том числе, были куплены полноповоротный кран-манипулятор Mantsinen K200 (ЕS) в комплекте с двумя грейферами по 6 куб. м, ковшовый фронтальный погрузчик Liebherr, 4 грейфера, в том числе 2 радиоуправляемых объемом 18 куб. м, и прочее навесное оборудование для колесной техники и портальных кранов. 
    Помимо этого, в прошлом году были направлены средства на приобретение двух автопогрузчиков-сцепок – их ввод в эксплуатацию намечен на 2018 год.

    63,5 млн рублей составили расходы на дальнейшую реализацию инвестиционных проектов по реконструкции Туапсинского зернового терминала и увеличению пропускной способности комплекса ро-ро грузов. В прошлом году была проведена основная часть проектных и подготовительных работ, в этом году, согласно графику, ТМТП планирует перейти к строительству новых мощностей.

    14,2 млн рублей было потрачено на реализацию комплексной программы по снижению содержания угольной пыли в атмосферном воздухе, а именно изготовление и монтаж оградительных массивов высотой 4 м. Ограждающие конструкции такого типа дополнительно были установлены на наиболее ветронагруженных участках обработки углей. Согласно официальным рекомендациям, ограждающие массивы признаны одной из наиболее эффективных мер по снижению содержания угольной пыли в воздухе, отмечают в ТМТП.

    4,7 млн рублей в прошлом году было направлено на поддержание существующих мощностей нефтеналивного района, в частности, на строительство защитных сооружений и завершение работ по модернизации систем противоаварийной защиты и пожарной сигнализации.

    Помимо этого, немаловажной статьей расходов ТМТП является реализация программы по улучшению всех сфер жизнедеятельности порта. Так, в 2017 году 5,3 млн рублей было направлено на модернизацию системы наружного освещения территории порта, в том числе на замену всех газоразрядных ртутьсодержащих ламп и ламп накаливания на более экологичные и экономичные светодиодные. Благодаря этому только за прошлый год расходы ТМТП на электропотребление снизились на 2 млн рублей.

    Расходы на другой проект, нацеленный на повышение энергоэффективности и экологичности деятельности порта, – строительство газопровода и перевод котельных порта на газ – составили в 2017 году 3,2 млн рублей, завершение проекта запланировано на 2019 год, общая стоимость работ составит около 20 млн рублей.

    По информации ТМТП, также в рамках программы развития в 2017 году средства были направлены на переоснащение судов спасательными средствами и средствами связи (1,3 млн рублей), оборудование по обеспечению пожарной безопасности и природоохранные мероприятия (4,9 млн рублей), оборудование связи и IT (2,9 млн рублей), приобретение прочих материальных и нематериальных активов, необходимых для стабильной работы порта и его комплексного развития.

    Напомним, что на 2018 год ОАО «Туапсинский морской торговый порт» планирует программу инвестиций в объеме 1 931 млн рублей

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