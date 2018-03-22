В Ла-Манше перевернулось судно

В проливе Ла-Манш после столкновения с бельгийским траулером «Deborah» перевернулось судно для генгруза «Britannica Hav», работающее под мальтийским флагом.

Семь членов экипажа «Britannica Hav» покинули судно на спасательных плотах и были подняты на борт «Deborah», оттуда их сняли вертолетом французского ВМФ. Капитан «Deborah» получил травму головы, но от госпитализации отказался.

Инцидент произошел 20 марта в 50 морских милях к северо-востоку от Шербура. «Britannica Hav» дедвейтом 2,3 тыс. тонн получила пробоину в левом борту, были сорваны четыре крышки трюмов. На борту было 48 тонн дизеля, вокруг судна наблюдалась нефтяная пленка, к месту происшествия был направлен нефтемусоросборщик.

Саму «Britannica Hav» повели на буксире в порт Гавр. Для буксировки сорванных крышек трюмов судовладелец привлек отдельный буксир.