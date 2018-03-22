Ветер на море

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Азовском море в Таганрогском заливе сильный западный, юго-западный ветер порывами 15-18 м/с, высота волн 0,3-0,8 м, в открытой части моря до 1,5 м,
- В Балтийском море в Финском заливе ветер юго-западный, западный 12-16 м/с, высота волн 1-1,5 м,
- В Баренцевом море на юго-востоке моря ветер юго-западный, южный 10-15 м/с, в порывах 17-20 м/с, лед 8 баллов; на побережье Мурмана ветер юго-восточный порывами 15-17 м/с, на западе ветер восточный-северо-восточный 15-16 м/с,
- В Белом море ветер: юго-западный, южный 9-14 м/с, в порывах до 18 м/с, лед 9-10 баллов,
- В Черном море в районе Анапа-Джубга ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, высота волн 1,5-2 м, в районе порта Новороссийск ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, высота волн 1,5-2 м.