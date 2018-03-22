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    • Весна идет — зерну дорогу

    22.03.2018

    • Первые в новой навигации суда прошли на Дону. 20 марта первое судно встало на погрузку зерна к причалу зернового элеватора ЗАО «Агропром-Импекс» в станице Багаевской. 

    По сообщению пресс-службы Росморречфлота, ранней навигации поспособствовали благоприятные гидрометеорологические условия в Азово-Донском бассейне, а также обращения компаний агропромышленного комплекса Багаевского и Аксайского районов Ростовской области о проходе судов в балласте на погрузку к зерновым терминалам. 

    Учитывая техническую возможность путейского флота, состояние средств навигационного оборудования такую возможность компаниям предоставили. Впрочем, и в прежние годы по просьбе судовладельцев навигация открывалась немного раньше графика –  на договорной основе.

    Как отметил источник SeaNews, навигация началась только до ст. Багаевской и Старочеркасска. Транзитная навигация 2018 года пока не начиналась, и когда начнется, пока неизвестно в связи с тем, что ЦВХ (Цимлянское водохранилище) и ВДСК (Волго-Донской судоходный канал) полностью во льду (ледостав 20-40 см), нужно ждать вскрытия льда.

    Весна идет — зерну дорогу

    Водный путь Нижнего Дона от 3121 км (г. Аксай) до ст. Багаевская, по данным Росморречфлота, готов к пропуску флота в навигацию 2018 года. Планируемый объем перевозок сельскохозяйственной продукции в ранний период навигации составит 65 тыс. тонн.

     

     

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