Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Finnlines удлинит еще два судна

    21.03.2018

    • В рамках собственной инвестиционной программы Finnlines намерен удлинить еще два своих судна. Как отмечается в пресс-релизе компании, удлинение судов «Finnbreeze» и «Finnsea» запланированы на сентябрь и декабрь этого года соответственно.

    Всего же по программе, в рамках которой предполагаются инвестиции в размере 70 млн евро, уже удлинены и работают два судна «Finntide» и «Finnwave», а к маю этого года будут закончены работы на «Finnsky» и «Finnsun».

    Длина судов составит 217,7 м. Грузовместимость увеличится на 30% и достигнет 4 200 л.м.

     

     

     

     

    198
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    StenaМодернизацияРеконструкциятерминалы ро-ро 21.02.2018 Модернизирован терминал Stena Line
    В Роттердаме
    0
    Владивостокский морской торговый портКонтейнерный терминалМодернизацияПричалРеконструкция 21.03.2018 ВМТП будет принимать суда с большей осадкой
    «Владивостокский морской торговый порт» завершил модернизацию причальных стенок контейнерного терминала. Как сообщили SeaNews в компании, теперь ВМТП сможет […]
    0
    FinnlinesПортовые сборыСудФинляндия 19.02.2018 Finnlines отказали в апелляции
    Верховный суд Финляндии отказал Finnlines в праве подать апелляцию на решение Апелляционного суда Хельсинки по иску Finnlines к […]
    0
    FinnlinesПаромные перевозкиРо-ро 31.01.2018 Finnlines расширяет флот
    И продолжает программу удлинения судов
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2018
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    14.03.2018 НМТП пошел на снижение
    14.03.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    13.03.2018 Top 10 рефоператоров
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики