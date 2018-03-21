Finnlines удлинит еще два судна

В рамках собственной инвестиционной программы Finnlines намерен удлинить еще два своих судна. Как отмечается в пресс-релизе компании, удлинение судов «Finnbreeze» и «Finnsea» запланированы на сентябрь и декабрь этого года соответственно.

Всего же по программе, в рамках которой предполагаются инвестиции в размере 70 млн евро, уже удлинены и работают два судна «Finntide» и «Finnwave», а к маю этого года будут закончены работы на «Finnsky» и «Finnsun».

Длина судов составит 217,7 м. Грузовместимость увеличится на 30% и достигнет 4 200 л.м.