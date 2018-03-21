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    • Электропаромы на Великих озерах

    21.03.2018

    • Damen построит два парома, работающих полностью на электричестве, по заказу правительства провинции Онтарио, сообщили SeaNews в компании. Как подчеркнули в Damen, это будут первые подобные суда в Канаде.

    Одно из судов (Road Ferry 9819) будет обслуживать маршрут между Кингстоном и островом Вулф, второе (Road Ferry 6819) будет работать между Миллхейненом и островом Амберхерст.

    Длина 6819-го составит 68 м, вместимость – 300 пассажиров и 42 автомобиля, 9891-й паром длиной 98 м рассчитан на 399 пассажиров и 75 автомобилей. Скорость у обоих 12 узлов, такая же, как и у конвенциональных паромов.

    Помимо строительства судов, Damen обеспечит установку автоматической швартовочной системы и системы подзарядки, через которую суда будут автоматически подключаться к береговым источникам для подзарядки батарей.

     

     

     

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