По данным ФТС, по итогам января этого года объем российского экспорта черных металлов по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года вырос на 20,3% и составил 3,39 млн тонн.

В стоимостном выражении экспорт черных металлов увеличился – на 39,6% до 1,68 млрд долларов.

В том числе полуфабрикатов из железа и нелегированной стали было вывезено более 1,19 млн тонн — на 1,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении их экспорт увеличился на 26,1% – до более 573,9 млн долларов.

Плоского проката из железа и нелегированной стали, по данным ФТС РФ, в январе 2018 года отгрузили на 19,9% больше, их объем составил 728,1 тыс. тонн. В стоимостном выражении экспорт плоского проката вырос на 42,9% до 430,7 млн долларов.

Объем экспорта чугуна за отчетный месяц значительно увеличился по сравнению с январем 2017 года в 2 раза и составил 151,5 тыс. тонн. Доходы от экспорта чугуна также существенно выросли в 2,4 раза – до 57,4 млн долларов.

Ферросплавов за первый месяц года было вывезено 54,2 тыс. тонн (-16,9% к уровню января 2017 года) на сумму 85,8 млн долларов (-24,1%).