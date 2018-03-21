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    • Экспорт цветных металлов

    21.03.2018

    • По итогам января 2018 года объем российского экспорта необработанного алюминия по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 27,1% и составил 301,6 тыс. тонн.
    Доходы от экспорта, по данным Федеральной таможенной службы, выросли еще значительнее – на 54,9% до 602,2 млн долларов.

    Вывоз рафинированной меди и необработанных медных сплавов в январе 2018 года увеличился на 20,2% – до 57,2 тыс. тонн. В денежном выражении экспорт меди и медных сплавов вырос на 46,9% и составил 397,7 млн долларов.

    Необработанного никеля за отчетный период отгрузили 7,9 тыс. тонн – на 7,1% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении экспорт никеля, напротив, вырос на 21,6% до 101,4 млн долларов.

    В январе 2018 года, по данным Лондонской биржи металлов, средняя стоимость алюминия составила 2,214 тыс. долларов за тонну (+6,9% к декабрю 2017 и +23,7% к январю 2017), меди – 7,08 тыс. долларов за тонну (+4,1% к декабрю 2017 и +23,4% к январю 2017), никеля – 12,88 тыс. долларов за тонну (+12,9% к декабрю 2017 и +29% к январю 2017).

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