Французский поезд ТрансКонтейнера

В рамках выставки SITL-2018 в Париже состоялась презентация нового контейнерного сервиса ПАО «ТрансКонтейнер» между Францией, Россией и Китаем.

Поезда будут курсировать по маршрутам Дурж (Франция) – Москва и Дурж (Франция) – Китай.

Тестовая отправка запланирована на апрель, на первоначальном этапе периодичность отправок составит 1 поезд в месяц.

Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», в составе поезда будут перевозиться товары народного потребления, строительные материалы и продукция химической промышленности.

Транспортное решение по данным маршрутам уже сформировано, в настоящее время решается вопрос с организацией дополнительного контейнерного стока в Дурж.

Планируется, что отправки по данному маршруту будут осуществляться как через Брест, так и через терминал Добра в Словакии. В России поезда будут приходить на терминал Ворсино.

В «ТрансКонтейнере» рассчитывают, что новый сервис обеспечит доставку груза из Европы в кратчайшие сроки при конкурентоспособной стоимости перевозки.

«Большая часть транзитных контейнерных грузов направлением Европа – Азия сейчас консолидируется на территории Германии, но Франция является источником внутриконтинентальных грузов, где аккумулируются товары из Испании, Португалии и Франции с дальнейшей их отправкой на восток. Таким образом будет осуществляться обратная загрузка контейнеров, прибывших из Китая в Европу, что позволит снизить порожний пробег», – отметил управляющий директор TransContainer Europe GmbH Павел Шанайца.