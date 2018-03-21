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    • Российско-кубинская комиссия по морскому транспорту

    21.03.2018

    • 13-15 марта в Гаване состоялось первое заседание российско-кубинской Смешанной комиссии по морскому транспорту, сообщили SeaNews в пресс-службе Минтранса.

    В состав российской делегации, которую возглавлял директор департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России Виталий Клюев, вошли также представители Росморречфлота, ФГУП «Росморпорт», ПАО «Совфрахт», АО «ОСК» и Торгового представительства России на Кубе.

    Делегация кубинской стороны во главе с генеральным директором Морской администрации Министерства транспорта Республики Куба Хосе Х. Прадо Фалеро была представлена специалистами кубинской Портовой администрации, а также кубинских отраслевых ведомств и компаний.

    В ходе заседания Комиссии стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в области морского транспорта. Особое внимание участники уделили текущим потребностям Кубы в модернизации портовой инфраструктуры, а также необходимости привлечения инвестиций для дальнейшего развития кубинских портов и судоверфей.
    Делегаты осмотрели объекты кубинской портовой инфраструктуры и ознакомились с особенностями портовой деятельности Кубы.

    Кубинские партнеры сообщили о своих намерениях разработать при участии российских государственных и частных компаний Национальный план развития портов Республики Куба до 2030 года. Российская делегация выразила готовность рассмотреть кубинские предложения в контексте развития двустороннего сотрудничества.

    ​Стороны обсудили перспективы продолжения работы над проектом создания береговых объектов Глобальной морской системы связи при бедствии и для обеспечения безопасности (ГМССБ) в Республике Куба, представленным российской стороной.

    Также кубинские партнеры подтвердили свою потребность в квалифицированных специалистах в области морского транспорта и вышли с инициативой расширить российско-кубинской взаимодействие в сфере морского образования. Делегации договорились проработать возможность организации подготовки кубинских специалистов в высших учебных заведениях Российской Федерации по морским специальностям.

    Кроме того, стороны договорились об организации участия представителей Морской Администрации Кубы и Кубинского Регистра судов в курсах повышения квалификации и семинарах, проводимых в Главном управлении Российского морского регистра судоходства.

    В ходе встречи освещены вопросы развития кубинской морской промышленности. Отмечено укрепление сотрудничества российских компаний с кубинскими партнерами.

    Представители АО «Средне-Невский судостроительный завод» (входит в ОСК) и кубинские партнеры обменялись мнениями о возможном дальнейшем сотрудничестве в области судостроения, финансирования и страхования судостроительной деятельности.

    О совместной проработке возможности приобретения судов для каботажного плавания и осуществлению пассажирских перевозок, буксирного обеспечения и дноуглубительных работ в ходе встречи договорились с кубинским партнерами представители ПАО «Совфрахт».

    В целях развития двустороннего сотрудничества в области морского транспорта делегации договорились о продолжении работы Комиссии, а также сочли целесообразным организацию регулярных встреч заинтересованных компаний.

     

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