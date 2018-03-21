Прибыль РЖД выросла в 2,7 раза

ОАО «РЖД» опубликовала финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета, которая отражает показатели более 60 филиалов и представительств компании в России и за рубежом.

Выручка составила 1697,5 млрд рублей – на 7,6% больше, чем в 2016 году. В том числе выручка от грузовых перевозок выросли на 7,8% до 1352,8 млрд рублей, что в компании связывают в числе прочего с ростом грузооборота, доходы от пассажирских перевозок выросли на 28,6% до 21,8 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 6,8% до 1425,3 млрд рублей – как отмечают в РЖД, рост себестоимости был ниже уровня инфляции.

Валовая прибыль выросла на 12,3% до 272,2 млрд рублей, прибыль от продаж – на 19,5% до 140 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 17,5 млрд рублей – почти в 2,7 раза больше, чем по итогам 2016 года.

Суммарные активы РЖД за 2017 год выросли на 4,9% и составили по состоянию на 31 декабря 2017 года 5962,4 млрд рублей.