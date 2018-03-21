Посадка на мель на Сахалине

По данным ГМСКЦ, 20 марта в 13-29 теплоход «Фортуна» (порт регистрации Корсаков, судовладелец ООО «Невельский морской торговый порт», груз уголь 2850 тонн, топливо 11,2 тонны, экипаж 11 человек) на акватории порта Невельск у приемного буя сел на мель.

Пострадавших, разлива нефтепродуктов нет. Погода в районе: ветер северо-западный 5 м/с, волнение 0,5 м, видимость 10 миль, температура -5 градусов.

Были предприняты попытки снять авариное судно с мели двумя буксирами, которые результата не дали. Судно находилось в ожидании полной воды и откатки балласта для снятия с мели.

В 3-45 21 марта теплоход «Фортуна» двумя буксирами «Восток» и «Кайсей» было снято с мели и в 4-00 ошвартовано к причалу №1 порта Невельск. Пробоин, утечки горюче-смазочных материалов, пострадавших нет.