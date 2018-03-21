Информационно-аналитическое агентство

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    • Обледенение судов и снег на севере

    21.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Азовском море ветер северо-западный, западный 15-20 м/с, утром на севере моря порывы 22-28 м/с, море 1,3-1,5 м,
    • В Балтийском море по восточной части Финского залива ветер северо-восточный, северный 12-14 м/с, высота волн вне льда 0,5-1 м,
    • В Баренцевом море в северной части ветер северо-восточный, северный 9-14 м/с, на северо-западе 15-18 м/с, в центре и на востоке ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с, на западе 15-17 м/с, временами снег, видимость хорошая, в снеге 500-1000 м, температура воздуха -9-14 градусов, на юго-западе -2-7 градусов. На севере моря медленное обледенение судов. Высота волны 1-2 м, на западе 2-3 м. на юго-востоке моря лед 7-8 баллов. По побережью Мурмана ветер западный, юго-западный ночью 8-13 м/с, утром и днем порывы 15-17 м/с, временами снег. Видимость хорошая, в снеге ночью 1-2 км, днем 2-4 км. Температура воздуха -3-8 градусов, ночью в губах и заливах -10-15 градусов, высота волн 1-2 м.
    • В Белом море лед 9-10 баллов,
    • В Керченском проливе ветер северо-западный, западный 15-20 м/с,
    • В Черном море от Черноморского до Феодосии ветер юго-западный 15-20 м/с, волнение моря 1,5-2 м. В районе Анапа-Джубга ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, высота волны 1,5-2 м. В районе порта Новороссийск ожидается ветер западный, юго-западный 15-20 м/с, высота волны 1,5-2 м.

     

     

     

     

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