Информационно-аналитическое агентство

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    • Новатэк пойдет своим путем

    21.03.2018

    • ПAO «НОВАТЭК» получило российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». По информации компании, процесс сжижения состоит из двух этапов, которые обеспечивают высокую энергоэффективность технологии за счет максимального использования арктического климата.

    «”Арктический каскад” – это первая запатентованная “НОВАТЭКом” технология сжижения природного газа. Технология рассчитана на использование оборудования российских производителей. Локализация производства оборудования для СПГ-проектов поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России», – отметил первый заместитель председателя правления компании Александр Фридман.

    На проекте «Ямал-СПГ» НОВАТЭК применяет технологию C3MR американской компании Air Products для завода СПГ в Брунее.
    Согласно описанию в патенте, недостатком процесса в условиях арктического климата является неполное использование холода окружающей природной среды. Если для экваториального климата отвод тепла от газа и смешанного хладагента (СХА) в пропановом контуре совершается в диапазоне температур от +45 градусов до -34 градусов С, то в арктическом климате этот диапазон может начинается с +10 градусов. В итоге основная компрессорная мощность расходуется на сжатие смешанного хладагента второго контура.

    При температуре выше плюс пяти градусов «производительность технологической нитки начинает снижаться», но, так как речь идет о работе в арктических и антарктических широтах, «также могут быть использованы воды арктических либо антарктических морей, заливов и иных водоемов, которые даже в летний период имеют низкую температуру». 

    Технологию НОВАТЭКа отличает от C3MR использование одной турбины на каждой линии вместо двух и уменьшенное энергопотребление.

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