ВМТП будет принимать суда с большей осадкой

«Владивостокский морской торговый порт» завершил модернизацию причальных стенок контейнерного терминала. Как сообщили SeaNews в компании, теперь ВМТП сможет принимать суда с осадкой до 11,9 м.

В ходе реконструкции было отремонтировано имеющееся причальное оборудование и установлены новые отбойные устройства, которые позволяют принимать и обрабатывать суда с большей осадкой.

Предельно допустимая осадка судов на причале №16 увеличена на 1,4 м – до 11,4 м. На причале №15 максимальная осадка судов длиной менее 216 м может составлять 11,9 м, судов длиной свыше 216 м – 11,4 м.

Реконструкция причальной стенки является одним из этапов проекта модернизации причальных мощностей контейнерного терминала, который предусматривает также приобретение новой перегрузочной техники и реконструкцию дорожного и причального покрытий.

В июне 2018 года планируется ввести в эксплуатацию 7 950 кв. м площади с усиленным покрытием для обработки контейнеров и движения тяжеловесного транспорта.

В течение 2018 года ВМТП ожидает поставку более 20 единиц новой перегрузочной техники – ричстакеров, автопогрузчиков, портовых тягачей, козловых контейнерных кранов RMG.