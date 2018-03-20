Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт и импорт подакцизных грузов

    20.03.2018

    • Российский экспорт водки за первый месяц 2018 года составил 78,021 тыс. декалитров в пересчете на 100%-ный спирт. Объем экспорта водки впервые с мая прошлого года упал – по сравнению с показателем января прошлого года снижение составило 27,4%. В деньгах экспорт водки также снизился — на 19% до 5,1 млн долларов.

    В то же время импорт алкогольных и безалкогольных напитков в стоимостном выражении вырос по сравнению с январем 2017 года на 30,7%, до 143,9 млн долларов.

    Сигарет и сигар за отчетный месяц было ввезено на сумму 4,5 млн долларов — на 58,7% меньше, чем годом ранее.

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