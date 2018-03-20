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    • Экспорт и импорт зерна

    20.03.2018

    • За январь 2018 года Россия экспортировала порядка 2,48 млн тонн пшеницы и меслина, что на 27,6% больше показателя аналогичного месяца прошло года. По данным ФТС, в стоимостном выражении экспорт зерновых вырос на 25,7% – до 436,5 млн долларов.

    Одновременно ввоз пшеницы в Россию в январе этого года снизился на 19,6% по сравнению с январем 2017 года, составив 12,1 тыс. тонн.

    В денежном выражении импорт пшеницы в сравнении с показателем января сократился на 38,5% – до 1,6 млн долларов.

    В физическом выражении импорт кукурузы составил 10,4 тыс. тонн – на 47,1% больше уровня января 2017 года. В стоимостном выражении поставки кукурузы в РФ составили 44,4 млн долларов, что на 59,1% больше показателя аналогичного месяца прошлого года.

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