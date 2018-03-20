Столкнулись два контейнеровоза Hapag-Lloyd

В пакистанском порту Карачи столкнулись два контейнеровоза.

Инцидент произошел на терминале South Asia Pakistan Terminal (SAPT). Контейнеровоз «Hapag-Lloyd Tolten» вместимостью 8 000 TEU задел стоящий у причала «Hapag-Lloyd Hamburg Bay», вместимость которого 6 350 TEU. Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на местные источники, в результате происшествия в воде оказались порядка 50-60 контейнеров. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Отмечается, что «Hapag-Lloyd Tolten» является собственностью Hapag-Lloyd, второе судно принадлежит Zodiac Maritime.