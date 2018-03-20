Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Столкнулись два контейнеровоза Hapag-Lloyd

    20.03.2018

    • В пакистанском порту Карачи столкнулись два контейнеровоза.

    Инцидент произошел на терминале South Asia Pakistan Terminal (SAPT). Контейнеровоз «Hapag-Lloyd Tolten» вместимостью 8 000 TEU задел стоящий у причала «Hapag-Lloyd Hamburg Bay», вместимость которого 6 350 TEU. Как сообщает Splash 24/7 со ссылкой на местные источники, в результате происшествия в воде оказались порядка 50-60 контейнеров. О жертвах и пострадавших не сообщается.

    Отмечается, что «Hapag-Lloyd Tolten» является собственностью Hapag-Lloyd, второе судно принадлежит Zodiac Maritime. 

    257
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    происшествие 10.01.2018 Контейнеровоз столкнулся с краном
    В порту Килунг
    0
    2017Hapag-LloydФинансы 02.03.2018 Финансы Hapag-Lloyd
    С учетом показателей UASC
    0
    Hapag-LloydUASCКонтейнеровозы 31.01.2018 Hapag-Lloyd утилизирует контейнеровозы
    Hapag-Lloyd списывает семь старых контейнеровозов вместимостью 4 101 TEU. Как сообщает компания, они будут утилизированы на сертифицированных верфях […]
    0
    Негабаритпроисшествие 21.02.2018 Автокран сорвался при выгрузке
    Во время погрузо-разгрузочных работ с крана сорвался мобильный автокран и пробил твиндек. Инцидент произошел на судне «Hollandia» в […]
    0
    Пиратыпроисшествие 20.02.2018 Кипяток и масло против пиратов
    Сообразительность экипажа судна помогла отбить пиратскую атаку. По сообщению филиппинской Береговой охраны, судно «Kudos» в пятницу было атаковано […]
    0
    Дальневосточное морское пароходствоЛедоколыпроисшествиеСахалин 12.02.2018 Теплоход «Игорь Фархутдинов» освобожден из ледового плена
    И уже отправляется в следующий рейс
    0
    Кильский каналКонтейнеровозыпроисшествие 20.02.2018 Происшествие в Кильском канале
    Контейнеровоз «Akacia» столкнулся с воротами шлюзов в Киль-Хольтенау на скорости 20 км/ч. Инцидент произошел вчера. Как сообщает World […]
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2018
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    14.03.2018 НМТП пошел на снижение
    14.03.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    13.03.2018 Top 10 рефоператоров
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики