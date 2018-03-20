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    • Совкомфлот отсудил пошлины у таможни

    20.03.2018

    • Согласно годового отчета ПАО «Совкомфлот» по международным стандартам финансовой отчетности, в 2015 году ФТС сочла, что одна из российских дочерних компании группы нарушила таможенное законодательство, не получив предварительного разрешения от таможни при передаче двух судов в тайм-чартер, и потребовала выплатить 314 млн рублей (5,5 млн долларов) таможенных платежей.

    В октябре 2016 года арбитражный суд признал неправомерным начисление 221 млн рублей (3,8 млн долларов) таможенных платежей по первому из судов, это решение было подтверждено Апелляционным судом в феврале 2017 года. Таможня обжаловала это решение, и в июне 2017 года суд высшей инстанции отменил предыдущие судебные решения и подтвердил правомочность требований таможни. В августе 2017 года «Совкомфлот» обратился в Верховный суд, который в феврале 2018 года вынес решение в пользу компании, оставив в силе решения судов низшей инстанции.

    Вынесение решения по второму судну, таможенные платежи по которому составляли 93 млн рублей (1,6 млн долларов), было отложено до вынесения решения по первому судну. Судебные слушания продолжатся в апреле этого года. В компании ожидают, что решение по второму судну будет принято и 314 млн рублей, уплаченные за него, будут возвращены до конца 2018 года.

    Отчетность по МСФО отражает внереализационные расходы по судебным процессам в судах Англии в отношении ряда сделок, совершенных в период с 2000 по 2004 год, на общую сумму 108 млн долларов, отмечается в стейтменте «Совкомфлота». Хронология событий, согласно отчета компании, такая:

    В 2005-2009 годах новое руководство компании подало в Лондоне иск о возмещении убытков в результате различных сделок, заключенных в течение 2000-2004 годов (дело Fiona). Слушания в Высоком суде Лондона длились с октября 2009 до середины 2010 года. По ряду пунктов требования «Совкомфлота» были удовлетворены, по ряду пунктов компании было отказано в удовлетворении.

    Общая сумма взысканий в пользу «Совкомфлота» по делу Fiona была меньше, чем суммарный объем средств, замороженных на счетах ответчиков по решению суда в 2005 и 2007 годах. Ответчики потребовали возмещения убытков, которые, как они утверждали, они понесли в результате судебного ареста, наложенного на их активы.

    В октябре 2016 года суд вынес решение выплатить ответчикам 59,8 млн долларов в качестве компенсации убытков плюс проценты в размере 11 млн долларов. Суд также обязал «Совкомфлот» оплатить половину судебных расходов ответчиков по данному делу, которые оценивались в 3 млн фунтов, и внести в качестве предварительной оплаты 1 млн фунтов.

    Апелляционный суд разрешил «Совкомфлоту» подать апелляцию по отдельным пунктам и отсрочил исполнение ранее вынесенного решения до вынесения решения по апелляции, при условии, что компания выплатит суду вышеуказанные суммы. Эти средства были выплачены 15 декабря 2016 года. Слушания состоялись 4 октября 2017 года, 21 ноября был вынесен приговор, согласно которому апелляция компании была отклонена.

    «Совкомфлот» обратился в Апелляционный суд с ходатайством разрешить подать кассацию в Верховный суд, однако 29 ноября 2017 года в удовлетворении ходатайства было отказано. После этого компания обратилась с ходатайством о разрешении подать апелляцию в Верховный суд. 6 декабря 2017 года Апелляционный суд вынес решение отсрочить исполнение решения до рассмотрения ходатайства в Верховном суде при условии, что компания внесет в суд новые платежи в размере порядка 2,7 млн долларов и 0,1 млн фунтов в качестве покрытия процентов, накопившихся с момента вынесения исходного вердикта в октябре 2016 года. Это обязательство и соответствующие расходы отражены в отчетном периоде, закончившемся 31 декабря 2017 года, в размере 75,5 млн долларов.

    В конце 2005 года группа «Совкомфлот» провела расследование ряда сделок с участием бывшего руководства Novoship (UK). В декабре 2016 года Novoship (UK) и другие компании, входящие в состав группы, подали иски в Коммерческий суд Лондона с дальнейшим присоединением дополнительных ответчиков. Судебные слушания по этому делу начались 16 мая и завершились 5 июля 2012 года, решение было вынесено 14 декабря 2012 года. Первоначально требования «Совкомфлота» были полностью удовлетворены, однако в процессе апелляции часть претензий к отдельным ответчикам была отклонена. В части удовлетворенных требований в результате урегулирования с одним из ответчиков «Совкомфлот» признал дополнительный доход в размере 15 млн долларов, который был отражен в отчете за 2016 год.

    Как отмечается в нынешнем отчете, отдельные ответчики обозначили намерение предъявить группе требования по возмещению убытков в размере 90 млн долларов, понесенных в результате судебного ареста их активов в качестве обеспечения на период рассмотрения дела. По информации «Совкомфлота», на дату выпуска отчетности никаких исков подано не было.

    В отчете за 2017 год отражены расходы на юридические услуги и резервы по возмещению расходов некоторым ответчикам по неудовлетворенным требованиям в размере 78,7 млн долларов – эта сумма включена в состав прочих внереализационных расходов.

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