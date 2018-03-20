Совкомфлот в минусе по МСФО

ПАО «Совкомфлот» опубликовала финансовые показатели за 2017 год по международным стандартам финансовой отчетности.

Валовая выручка группы увеличилась на 3,4% до 1,4 млрд долларов. Тайм-чартерный эквивалент снизился на 7,4% до 1,06 млрд долларов, показатель EBITDA – на 21,4% до 544,9 млн долларов.

Чистый убыток составил 113 млн долларов против чистой прибыли 206,8 долларов годом ранее, чистая прибыль до налогообложения, скорректированная на начисленные резервы по обесценению флота и внереализационные расходы, – 10,1 млн долларов против 263 млн долларов годом ранее.

Как отмечают в «Совкомфлоте», работа флота группы в 2017 году проходила на фоне беспрецедентно низкой конъюнктуры танкерного рынка: фрахтовые ставки снизились почти на 50% до уровня 1992, 2011 годов – худших за последние четверть века, что стало следствием переизбытка спекулятивных заказов после временного всплеска на рынке в 2015 году, а также сказавшегося на отрасли эффекта от сокращения добычи нефти по решению ОПЕК и других нефтедобывающих стран, и эффекта бэквордации в мировой торговле нефтью.

В соответствии со стандартами отчетности по МСФО, в 2017 году компания cформировала немонетарные расходы/резервы на обесценение флота, а также внереализационные расходы по судебным процессам в судах Англии в отношении некоторых сделок, совершенных в период с 2000 по 2004 год, на общую сумму 108 млн долларов, отмечается в стейтменте «Совкомфлота».

«Несмотря на исключительно высокую волатильность на конвенциональных танкерных рынках в 2017 году – худшем за последние четверть век с учетом падения ставок почти на 50% по сравнению с предыдущим годом, – группа СКФ продолжила последовательно реализовывать индустриальную стратегию развития. Растущий сегмент индустриальных проектов обеспечил компании рост операционной прибыли: доходы шельфового и газового дивизионов увеличились на 48,7% и 17,4% соответственно и генерировали компании устойчивую прибыль. Доля доходов от индустриального сегмента составила 51% в общей доходной базе, благодаря чему компания получила по итогам года операционную прибыль, продемонстрировав способность группы СКФ эффективно работать даже в самой низкой фазе судоходного цикла», – прокомментировал итоги года генеральный директор «Совкомфлота» Сергей Франк.

«В 2017 году компания заключила ряд сделок по финансированию на общую сумму 367 миллионов долларов США, включая дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 150 миллионов долл. США, размещенных с существенной переподпиской и по одной из самых низких ставок в отрасли, – отметил первый заместитель генерального директора, финансовый директор «Совкомфлота» Николай Колесников. – По состоянию на конец 2017 года объем законтрактованной выручки будущих периодов составил 8,1 млрд долларов США, большая часть которого приходится на долгосрочные индустриальные проекты».