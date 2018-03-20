Рекорд Восточного порта

АО «Восточный Порт» 19 марта установило рекорд по суточной выгрузке в зимний период — 1 096 полувагонов, превысив норму ОАО «РЖД» в 1 070 полувагонов. Доля инновационных полувагонов повышенной грузоподъемности составила 80% (888 единиц).

Как сообщили SeaNews в компании, общий объем выгрузки 19 марта превысил 81 тыс. тонн угольной продукции высокого экспортного качества. Для сравнения, 19 марта прошлого года за сутки было выгружено 1 060 полувагонов и 76,5 тыс. тонн угля.

«Интенсивность выгрузки связана с инновационными технологиями, применяемыми в «Восточном Порту». Важную роль играет тесное взаимодействие с ОАО «РЖД», в частности, с руководством станции Находка Восточная ДВЖД. Эффективно настроена подача груженых углем составов на территорию порта и отправка порожних составов с угольного комплекса», — отметил директор по эксплуатации «Восточного Порта» Вадим Байбак.

Партнерство с ОАО «РЖД» имеет важное значение для роста грузооборота и экспортного потенциала АО «Восточный Порт», отмечают в компании. Строительство крупнейшего частного портового инвестиционного проекта на Дальнем Востоке — Третьей очереди специализированного угольного комплекса «Восточного Порта» — синхронизировано с масштабным проектом РЖД по развитию БАМа и Транссибирской магистрали.

«Находка Восточная входит в тройку крупнейших сетевых припортовых станций России. Каждый год прирастаем новыми объемами. В 2016 году, например, показали рекордную цифру — 34,5 млн тонн. В 2017 году увеличили почти до 37 млн тонн, — рассказал начальник станции Евгений Моисеев. — Усилить наши позиции позволит серьезный вклад «Восточного Порта» в развитие железнодорожной инфраструктуры».