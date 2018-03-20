Кандидаты в совет директоров «Совкомфлота»

Правительство Российской Федерации выдвинуло своих кандидатов в совет директоров ПАО «Современный коммерческий флот». Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

В списке значатся:

И.И.Клебанов – председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»;

Д.Мурхаус – член совета директоров ПАО «Совкомфлот»;

В.А.Олерский – заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта;

О.В.Тарасенко – директор департамента Минэкономразвития России,

С.О.Франк – генеральный директор ПАО «Совкомфлот».

Все они, кроме О.В.Тарасенко, входят в действующий состав директоров.

Кроме того, от государства в качестве независимых директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

И.Ф.Глумов – генеральный директор АО «Северная Нефтегазовая Компания;

А.Ю.Клявин – президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства»;

В.А.Шамма – партнер компании Chammah and Partners, LLC;

А.В.Шаронов – ректор негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования Московская Школа Управления «Сколково».

Ознакомиться с документом можно в прикрепленном файле.

№-443-р.pdf