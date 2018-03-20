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    • Кандидаты в совет директоров «Совкомфлота»

    20.03.2018

    • Правительство Российской Федерации выдвинуло своих кандидатов в совет директоров ПАО «Современный коммерческий флот». Соответствующее распоряжение подписано председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым и опубликовано на сайте правительства.

    В списке значатся:

    • И.И.Клебанов – председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
    • Д.Мурхаус – член совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
    • В.А.Олерский – заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта;
    • О.В.Тарасенко – директор департамента Минэкономразвития России,
    • С.О.Франк – генеральный директор ПАО «Совкомфлот».

    Все они, кроме О.В.Тарасенко, входят в действующий состав директоров.

    Кроме того, от государства в качестве независимых директоров выдвинуты следующие кандидатуры:

    • И.Ф.Глумов – генеральный директор АО «Северная Нефтегазовая Компания;
    • А.Ю.Клявин – президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства»;
    • В.А.Шамма – партнер компании Chammah and Partners, LLC;
    • А.В.Шаронов – ректор негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования Московская Школа Управления «Сколково».

    Ознакомиться с документом можно в прикрепленном файле.

    №-443-р.pdf

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