Информационно-аналитическое агентство

  • ПодписатьсяДемо-доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Изменения на сервисах Maersk

    20.03.2018

    • Maersk Line сообщил об изменениях на сервисах на трейде Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье. Целью заявлено повышение надежности сервиса, на которую негативно влияют погодные условия и заторы в портах.

    Изменения, которые вводит Maersk Line, призваны существенно смягчить негативные последствия этих факторов за счет усиления «буферных зон» в расписании с тем, чтобы было легче выравнивать возможные срывы расписания и минимизировать нарушение сроков доставки.

    «Вынужденные отмены судозаходов нарушают товародвижение и оказывают негативное влияние на цепочки поставок наших клиентов. Новая сеть призвана максимально повысить надежность расписания и исключить необходимость в отмене судозаходов», – отметил Йохан Сигсгаард, Head of Europe Trade Maersk Line.

    Как поясняют в компании, надежность будет повышена за счет сокращения числа дублирующихся портов и увеличения «буферного» времени, которое отводится на хабы.

    В целом на сервисах Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье будет сокращено 17 судозаходов в порты, при этом будет добавлено одно судно, сообщили SeaNews в головном офисе линии.

    Прямое покрытие всех основных рынков сохранится, при этом будут предложены сервисы, специально заточенные под Северную Европу, Средиземноморье и Адриатику, а также обслуживающие основные ближневосточные рынки.

    Первый рейс в западном направлении в рамках новой линейки сервисов планируется в мае.

    Как пояснили SeaNews участники рынка, изменения непосредственно коснутся океанской части линейной сети Маерск, однако повышение надежности на океанском плече и улучшение стыковок в хабах должно позитивно отразиться и на перевозках в/из портов РФ.

    Одновременно об изменениях на сервисах Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье сообщила MSC, которая является партнером Maersk по 2M. Как отмечают в компании, время транзита и даты рейсов будут объявлены позже.

    293
    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    CMA CGMMaerskМегаконтейнеровоз 21.02.2018 Первый рейс 21-тысячника CMA CGM
    21-тысячник «CMA CGM Antoine de Saint Exupery» отправился в свой первый рейс. Первым портом, куда зашел контейнеровоз-гигант, стал […]
    0
    Hamburg SuedMaerskКонтейнеры 22.02.2018 Новые контейнеры Hamburg Süd
    Hamburg Süd получил 8 000 новых брендированных контейнеров, построенных на заводе Maersk Container Industry (MCI) в Китае. 40-футовые […]
    0
    FESCO КитайСервисЭкспорт 16.02.2018 Первый экспортный поезд FESCO
    Из Сибири в Китай
    0
    OOCLСервис 15.02.2018 OOCL расширяет сервисы на Средиземноморье
    OOCL расширяет сервисы на трейде Средиземноморье – Ближний Восток и Индийский субконтинет. Так, в марте компания запускает новый […]
    0
    MaerskMaersk LineЖертвыПожарПроисшествия 12.03.2018 Апдейт по Maersk Honam
    Останки троих из четырех членов экипажа контейнеровоза «Maersk Honam», считавшихся пропавшими без вести, найдены на борту судна, на […]
    0
    2MHyundai Merchant MarineСервис 28.02.2018 HMM запускает независимый сервис
    На трейде Азия – Северная Европа
    0
    2017MaerskMaersk LineФинансы 09.02.2018 Финансы Maersk
    Убыток по группе, Maersk Line с прибылью
    0
    AgilityIBMITMaerskДокументооборотТехнологии 07.02.2018 Agility присоединяется к блокчейн-проекту
    Который реализуют Maersk и IBM
    0
    Hyundai Heavy Industries MaerskКонтейнеровозыНовострой 20.02.2018 Два опционные 15-тысячника Maersk
    Maersk Line построит два контейнеровоза вместимостью 15 000 TEU, заказанные в опционе еще в 2015 году. Как сообщает […]
    0
    ВладивостокВладивостокский морской торговый портКитайСервисЮжная Корея 17.01.2018 Новый сервис в ВМТП
    На Владивостокский морской торговый порт начал работать сервис China – Russia Express (CRX) южнокорейской контейнерной компании Sinokor Merchant […]
    0
    CMA CGMHyundai Merchant MarineMaerskРефконтейнерРефперевозкиРефсервис 25.01.2018 Сервис глубокой заморозки
    Запустила Hyundai Merchant Marine
    0
    MaerskMaersk LineПожарПроисшествия 19.03.2018 Снова пожар на судне Maersk
    На «Maersk Kensington». Команда в безопасности
    0












    • Грузоперевозки Показать всё
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря. Неделя 11, 2018
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Балтики и Северо-Западной Европы, неделя 10
    15.03.2018 Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 10
    14.03.2018 НМТП пошел на снижение
    14.03.2018 Судооборот через Суэцкий канал
    13.03.2018 Top 10 рефоператоров
    Пресс-релизы Показать всё
    30.10.2017 Для экспедиторов и агентов
    22.09.2017 25 лет Maersk в России
    02.08.2017 РКК передала 10 платформ для перевозки контейнеров
    23.05.2017 IRISL возвращается на рынки РФ и стран Балтии
    21.03.2017 Перевозки сборных грузов с CMA CGM LOG
    20.03.2017 МАЗы едут на Карибы
    Вакансии Показать всё
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в компании Kita Logistics (Russia)
    18.01.2017 Вакансия в ООО «НИК Лайн (Рус)» в Санкт-Петербурге
    09.12.2016 Вакансия в БАЛТИК МЕРКУР в Петербурге



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

    • Авторизация
    • Регистрация

    Вы получите письмо на указанный email со сгенерированным паролем

    CAPTCHA



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на регулярную аналитику
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить полные примеры материалов оперативной аналитики