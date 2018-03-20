Изменения на сервисах Maersk

Maersk Line сообщил об изменениях на сервисах на трейде Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье. Целью заявлено повышение надежности сервиса, на которую негативно влияют погодные условия и заторы в портах.

Изменения, которые вводит Maersk Line, призваны существенно смягчить негативные последствия этих факторов за счет усиления «буферных зон» в расписании с тем, чтобы было легче выравнивать возможные срывы расписания и минимизировать нарушение сроков доставки.

«Вынужденные отмены судозаходов нарушают товародвижение и оказывают негативное влияние на цепочки поставок наших клиентов. Новая сеть призвана максимально повысить надежность расписания и исключить необходимость в отмене судозаходов», – отметил Йохан Сигсгаард, Head of Europe Trade Maersk Line.

Как поясняют в компании, надежность будет повышена за счет сокращения числа дублирующихся портов и увеличения «буферного» времени, которое отводится на хабы.

В целом на сервисах Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье будет сокращено 17 судозаходов в порты, при этом будет добавлено одно судно, сообщили SeaNews в головном офисе линии.

Прямое покрытие всех основных рынков сохранится, при этом будут предложены сервисы, специально заточенные под Северную Европу, Средиземноморье и Адриатику, а также обслуживающие основные ближневосточные рынки.

Первый рейс в западном направлении в рамках новой линейки сервисов планируется в мае.

Как пояснили SeaNews участники рынка, изменения непосредственно коснутся океанской части линейной сети Маерск, однако повышение надежности на океанском плече и улучшение стыковок в хабах должно позитивно отразиться и на перевозках в/из портов РФ.

Одновременно об изменениях на сервисах Азия – Северная Европа и Азия – Средиземноморье сообщила MSC, которая является партнером Maersk по 2M. Как отмечают в компании, время транзита и даты рейсов будут объявлены позже.