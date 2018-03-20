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    • Дноуглубление во Владивостоке

    20.03.2018

    • Вр.и.о губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с вице-президентом по развитию глобального бизнеса компании Royal Caribbean Cruises Хорхе Дельгадо. Стороны обсудили предстоящие заходы крупных круизных судов компании в порт Владивосток, сообщает региональное правительство.

    Заходы крупнотоннажных круизных судов Royal Caribbean Cruises во Владивосток запланированы на сентябрь 2019 года. Пассажировместимость судов компании, которые зайдут во Владивосток, – 3200 и 4000 человек. Ранее такие крупные суда в порт не заходили, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину. Сегодня же морской порт Владивосток способен принимать пассажирские суда до 350 метров в длину с максимальной осадкой до 8,5-8,6 метров.

    Ранее с администрацией Приморского края уже обсуждалась перспектива проведения дноуглубительных работ у причалов №1 и №2 морского порта Владивосток и развитие портовой инфраструктуры. Как сообщил директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Виктор Ванюков, уже согласован проект дноуглубительных работ, сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу. Кроме того, была составлена «дорожная карта» подготовки инфраструктуры для приема больших лайнеров в порту Владивосток.

    «Есть плановые сроки. Эта работа позволит компании выполнить заходы крупнотоннажных судов в следующем году», – сказал В.Ванюков.

    А.Тарасенко отметил, что сейчас территория, близкая к Морскому вокзалу, используется также для перевалки грузов. В перспективе эта зона должна стать исключительно пассажирской. Генеральный директор ООО «Владивостокский морской терминал» Валерий Нагорный сообщил, что уже разработана концепция развития территории морвокзала. Она подразумевает при росте пассажиропотока вынос грузовых терминалов и благоустройство территории.

    Х.Дельгадо обозначил, что компания Royal Caribbean Cruises рассматривает заходы во Владивосток на ближайшие 20 лет: «Азиатский рынок развивается быстро. Суда, которые будут заходить во Владивосток, проследуют из Шанхая через порты Японии».

    Напомним, круизный сезон-2018 во Владивостоке уже стартовал. Первое судно «Amadea» с 600 пассажирами на борту прибыло во Владивосток 26 февраля.

     

    Фото с сайта правительства Приморского края

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