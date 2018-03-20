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    • Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

    20.03.2018

    • Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первый месяц этого года вырос по отношению к январю 2017 года всего на 1% до 20,1 млрд евро.

    Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3,3% до  6,2 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза  сохранился на уровне январского показателя прошлого года  и составил 13,9 млрд евро.

    В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января этого года Россия переместилась на пятое место, уступив  Турции четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай, Швейцария и Турция, которая в течение прошлого года занимала пятую строчку в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС.

    В рейтинге экспортеров по данным на январь 2018 года Россия уверенно держится на третьей строчке после Китая и США.  

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