Внешнеторговый оборот Россия – ЕС

Внешнеторговый оборот между Россией и странами Евросоюза за первый месяц этого года вырос по отношению к январю 2017 года всего на 1% до 20,1 млрд евро.

Поставки из стран Евросоюза, по данным Евростата, выросли на 3,3% до 6,2 млрд евро. Российский экспорт в страны Европейского Союза сохранился на уровне январского показателя прошлого года и составил 13,9 млрд евро.

В рейтинге крупнейших импортеров из ЕС по итогам января этого года Россия переместилась на пятое место, уступив Турции четвертое место. Нашу страну опережают США, Китай, Швейцария и Турция, которая в течение прошлого года занимала пятую строчку в рейтинге крупнейших импортеров из ЕС.

В рейтинге экспортеров по данным на январь 2018 года Россия уверенно держится на третьей строчке после Китая и США.