Информационно-аналитическое агентство

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    • Wärtsilä покупает Transas

    19.03.2018

    • Группа Wärtsilä объявила о приобретении Transas. Стоимость сделки оценивается в 210 млн евро. Сделку планируется закрыть во втором квартале этого года. Закрытие ожидается в течение второго квартала 2018 года.

    В Wärtsilä рассчитывают, что приобретение будет способствовать развитию направления Smart Marine Ecosystem (умных морских систем).

    Как отмечается в официальном сообщении Wärtsilä, технология Smart Marine Ecosystem подразумевает взаимосвязь «умных» судов с «умными» портами на основе интеграции базы данных и облачных технологий. Отмечается, технологические и цифровые решения Transas в совокупности с продуктами Wärtsilä позволят повысить эффективность судов и экологическую безопасность.

    Объем продаж Transas на данный момент составляет порядка 140 млн евро в год. У компании 22 региональных офиса и сеть дистрибуторов в 120 странах. Штата Transas состоит примерно из 1 тыс. сотрудников, которых в Wärtsilä планируют интегрировать в структуру подразделения Marine Solutions.

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