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    • Containerships идет в Бронку

    19.03.2018

    • Containerships включил в свой сервис прямой судозаход на терминал многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка». Судозаход будет осуществляться в рамках еженедельного сервиса линии.

    Ротация портов и расписание на Россию: Тизпорт (четверг) – Зебрюгге (пятница) – Роттердам (суббота) – Хельсинки (среда) – «Моби Дик» (четверг) – Бронка (четверг).

    Ротация портов и расписание из России: «Моби Дик» (четверг) — Бронка (пятница) – Хельсинки (пятница) – Рига (воскресенье) – Клайпеда (понедельник) – Тизпорт (четверг) – Зебрюгге (пятница) – Роттердам (суббота).

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