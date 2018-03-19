Containerships идет в Бронку

Containerships включил в свой сервис прямой судозаход на терминал многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка». Судозаход будет осуществляться в рамках еженедельного сервиса линии.
Ротация портов и расписание на Россию: Тизпорт (четверг) – Зебрюгге (пятница) – Роттердам (суббота) – Хельсинки (среда) – «Моби Дик» (четверг) – Бронка (четверг).
Ротация портов и расписание из России: «Моби Дик» (четверг) — Бронка (пятница) – Хельсинки (пятница) – Рига (воскресенье) – Клайпеда (понедельник) – Тизпорт (четверг) – Зебрюгге (пятница) – Роттердам (суббота).