CMA CGM вышла в прибыль

CMA CGM опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2017 год.

По итогам квартала объем перевозок составил 4,93 млн TEU – на 10,9% больше, чем годом ранее. При этом вместимость флота увеличилась на 14,4% до 2,53 млн TEU, а число судов – на 11,3% до 504 единиц.

Выручка группы за четвертый квартал 2017 года составила 5,48 млрд долларов – на 19,9% больше, чем в четвертом квартале 2016. Операционная прибыль от основной деятельности выросла в 1,5 раза до 282 млн долларов, чистая прибыль – в 1,6 раза до 73 млн долларов.

По итогам года объем перевозок увеличился на 21,1% и составил 18,95 млн TEU. Сервисы APL были интегрированы в структуру CMA CGM в июне 2016 года, напоминают в компании. В 2017 году перевозки APL составили более 5 млн TEU.

Выручка CMA CGM за год выросла на 32,1% до 21,12 млрд долларов, операционная прибыль – в 54,3 раза до 1575 млн долларов (в том числе операционная прибыль APL составила 340 млн долларов).

Чистая прибыль группы в 2017 году составила 701 млн долларов против чистого убытка 452 млн долларов.

В CMA CGM рассчитывают, что рост объемов перевозок продолжится и в 2018 году.