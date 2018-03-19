Вступление в силу с начала года Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) позволит заметно улучшить позицию России в рейтинге Doing Business Всемирного банка, высказал уверенность первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов на встрече с журналистами.

«Я уверен, что мы поднимемся, и поднимемся значительно. Оптимистичный прогноз, что мест на 40, потому что с 1 января вступил в силу новый Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В кодексе сроки совершения таможенных операций в силу закона сокращены — у нас четыре часа на выпуск, если не сработали риски и не нужен досмотр», — сказал он.

Сегодня Россия занимает 100-е место в рейтинге Doing Business по разделу «Международная торговля», что, по мнению Р.Давыдова, несправедливо. «Причина в том, что в рейтинге Doing Business Всемирный банк оценивает исключительно по данным респондентов», — пояснил он.

По его словам, среднее время оформления таможенной декларации, если она не попала под риски, составляет 1,5 часа для импорта и 40 минут для экспорта, при этом Всемирный банк, к примеру, для грузов в Санкт-Петербурге нам ставит 72 часа и 96 часов соответственно. «Если респондент скажет, что его контейнер в порту стоял четыре дня, значит, они просто записывают — 96 часов, хотя четыре дня — это бесплатное время хранения груза в порту Санкт-Петербурга, это просто услуга, которую порт предоставляет, чтобы привлечь своих клиентов. А эти четверо суток записываются нам в итоге как время совершения контрольных операций», — подчеркнул Р.Давыдов.

«Кроме того, оцениваются издержки участников ВЭД на обработку грузов в порту, – продолжил он. – У нас все-таки пока расценки на портовые услуги выше, чем у соседей. Необходимо, чтобы стивидоры сокращали свои аппетиты. Но прямо мы на это повлиять не можем. Хотя ФТС поставили ответственной за весь рейтинг, понятно, что в наших полномочиях только его часть – контрольные сроки и контрольные мероприятия».