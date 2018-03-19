Экспорт минеральных удобрений

Экспорт минеральных азотных удобрений за первый месяц 2018 года составил 970,9 тыс. тонн. Это выше аналогичного уровня прошлого года на 3,7%. В стоимостном выражении их экспорт также увеличился – на 30,3% до порядка 200,3 млн долларов.

Смешанных удобрений экспортировали порядка 769,8 тыс. тонн – на 39,1% больше, чем годом ранее, на сумму 203,3 млн долларов (+52,6%).

В то же время объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, значительно снизился на 94,5% по сравнению с январем 2017 годом. За отчетный период их было отгружено всего 23,1 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт также упал – на 93,1% до 5,1 млн долларов.