Информационно-аналитическое агентство

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    • Экспорт минеральных удобрений

    19.03.2018

    • Экспорт минеральных азотных удобрений за первый месяц 2018 года составил 970,9 тыс. тонн. Это выше аналогичного уровня прошлого года на 3,7%. В стоимостном выражении их экспорт также увеличился – на 30,3% до порядка 200,3 млн долларов.

    Смешанных удобрений экспортировали порядка 769,8 тыс. тонн – на 39,1% больше, чем годом ранее, на сумму 203,3 млн долларов (+52,6%).

    В то же время объем вывезенных калийных удобрений, по данным ФТС РФ, значительно снизился на 94,5% по сравнению с январем 2017 годом. За отчетный период их было отгружено всего 23,1 тыс. тонн. В денежном выражении их экспорт также упал – на 93,1% до 5,1 млн долларов.

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