Современные тенденции в логистике промышленных грузов

Ирина Давидян, генеральный директор ООО «Универсальный Экспедитор», UCL Holding

В 2017 году грузооборот ООО «Универсальный Экспедитор» (входит в UCL Holding) увеличился на 12% по отношению к 2016 году и составил 18,6 млн тонн. В частности, увеличение грузооборота компании обусловлено ростом перевалки навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Грамотно выстроенная политика развития, а также неизменно высокое качество оказываемых услуг позволяют компании занимать одну из лидирующих позиций на рынке.

Сегодня понятие логистика включает в себя почти все виды деятельности предприятий и предполагает оптимизацию материальных, финансовых и информационных потоков. Безукоризненно выстроенная логистика является одним из фундаментальных конкурентных преимуществ в продвижении товаров и услуг как на внутреннем, так и на международном рынке. Именно поэтому современные промышленные предприятия уделяют особое внимание построению логистических процессов и выбору логистического провайдера.

Из общего понятия логистики мы бы хотели выделить транспортную логистику. Ряд предприятий выстраивают транспортную логистику собственными силами, но большинство компаний отдают ее на аутсорсинг. В данной статье мы постараемся кратко описать основные тенденции, доминирующие на рынке транспортной логистики промышленных грузов, и те преимущества, которыми должен обладать логистический провайдер.

Усиление конкуренции

В настоящий момент значительно вырос рынок поставщиков логистических услуг, что привело к обострению конкуренции. В условиях непрерывно меняющейся среды логистические провайдеры проходят естественный отбор: для сохранения свой конкурентной позиции на рынке поставщики услуг должны совершенствовать сервис быстрее, чем растет уровень требований клиента.

Сегодня роль посредников становится значительно меньше, и преимуществами обладают компании, располагающие собственными транспортными активами.

В условиях глобализации и интеграции мы наблюдаем появление крупных портовых консорциумов, как на мировом рынке стивидорных услуг, так и на отечественном. Ведущие судоходные линии объединяются в альянсы. Идет интеграция внутри цепей поставок. Большие логистические провайдеры приобретают порты, ж/д подвижной состав, флот, автотранспортные предприятия, сухие терминалы.

У лидирующих участников рынка сложилось понимание, что для предоставления конкурентоспособного комплексного продукта по транспортировке грузов недостаточно хорошей работы одного звена, например, порта или тылового терминала, необходима эффективная работа всей транспортной цепочки, что отражается в высоком конечном результате. Весь этот процесс требует комплексного управления.

Информационное обеспечение

Важное место в качественном управлении транспортно-логистической цепочкой занимают информационные технологии, включающие в себя как обмен информацией между участниками транспортного процесса внутри цепи, так и взаимодействие с клиентом в режиме он-лайн, что позволяет оперативно выполнять поставленные задачи.

На сегодняшний день представлено большое количество IT-продуктов для отдельных элементов логистической системы – информационные программы для железнодорожного транспорта, системы управления флотом, портами (TOS – terminal operating systems), разработано множество отечественных и иностранных программ для экспедиторских компаний. На наш взгляд, преимуществами обладают компании, которые оперируют интегрированными информационными системами, охватывающими весь транспортный процесс. Данную практику успешно внедряет компания ООО «Универсальный Экспедитор», что позволяет оптимизировать взаимодействие с клиентами и всеми контрагентами.

Компания использует передовые практики, позволяющие осуществлять:

оптимизацию бизнес-процессов,

прогнозирование и предупреждение узких мест,

многоуровневое планирование и управление,

автоматическое распределение задач по подразделениям,

мониторинг выполнения,

повышение рентабельности логистической деятельности,

снижение непроизводственных издержек,

управление рисками,

мониторинг и контроль финансовых потоков,

автоматизацию документооборота,

план-факторный анализ.

Эффективный менеджмент

Информационные системы призваны ускорить и облегчить процесс управления, являясь органичным дополнением при эффективном менеджменте. Многолетний опыт и безукоризненная репутация позволяют компании оперативно решать все поставленные задачи, связанные с управлением единым транспортно-логистическим процессом.

При взаимодействии большого количества участников зачастую возникают нестандартные ситуации, а также ошибки, вызванные человеческим фактором. Например, при организации отправок крупных судоходных партий промышленных грузов любые заминки, задержки при взаимодействии различных транспортных ведомств, несвоевременные уведомления могут привести к простою судов или подвижного ж/д состава, что сопряжено с большими финансовыми потерями и несвоевременной отправкой.

Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предупреждать возможные проблемы до момента их появления. Системный подход является ключевым моментом в организации транспортного процесса. При построении цепи поставки промышленных генеральных грузов недостаточно обеспечивать только классическое внутрипортовое экспедирование и своевременное информирование клиента. На каждом этапе необходима точная координация и отладка взаимодействия всех участников транспортного процесса: оператора подвижного ж/д состава, РЖД, припортовой станции, порта, судовладельца, агента, грузоотправителя и грузополучателя, сюрвейерских компаний.

К концу 80-х годов на базе Ленинградского Морского Порта был накоплен положительный опыт по оптимизации взаимодействия работы железной дороги, флота и морского порта, чему способствовало внедрение НПГРТУ – непрерывного план-графика работы транспортного узла. Его внедрение подразумевало в том числе создание единого координационного центра, куда входили представители всех транспортных ведомств и министерств. Задачей было максимально эффективное использование пропускной способности порта и провозной способности подвижного состава и флота с минимизацией совокупных приведенных затрат по доставке грузов, т.е., основные принципы логистики внедрялись уже тогда.

На сегодняшний день компания ООО «Универсальный Экспедитор», являясь частью крупного транспортного холдинга UCL Holding, включающего универсальные и контейнерные терминалы на Северо-Западе и Юге страны, крупнейшего ж/д оператора, судоходные компании, выступает таким координационным центром и эффективно использует накопленный опыт и передовые технологии в решении поставленных задач, что дает возможность оказывать клиентам высококачественный сервис.

Компания предоставляет комплексные услуги по доставке промышленных товаров от отправителя до получателя. Для удовлетворения всех требований клиента мы стараемся смотреть шире зоны своей ответственности, в частности, активно взаимодействуем с грузополучателями и портами выгрузки для корректной доработки груза под конечного заказчика.

Используя транспортные активы холдинга, наша компания продуктивно управляет всей цепью поставки и эффективно оптимизирует общие затраты.

В значительной степени снижению затрат способствуют инновационные технологические решения, применяемые компанией при организации обработки грузов в портах и на сухих терминалах. Сюда входят:

различные технологические методы оптимизации перегрузки генеральных и навалочных грузов, что дает возможность сократить время обработки судов,

контейнеризация генеральных и насыпных грузов, ранее традиционно перевозимых «балком» или «навалом» (различные металлы, зерновые грузы, удобрения, руда),

технологические решения по контейнеризации длинномерных и негабаритных грузов,

контейнеризация тяжеловесных грузов.

Неотъемлемой частью современной логистики мы считаем услуги добавленной стоимости, также оказываемые нашей компанией:

комплектация заказов,

маркировка, упаковка,

укрупнение грузовых мест,

растарки, кросс-докинг,

управление запасами,

сюрвейерские услуги.

Компания постоянно развивает новые направления деятельности, в том числе подготовлены решения по доставке контейнерных и сборных грузов.

На наш взгляд, комплексная логистическая услуга сегодня должна включать не столько транспортировку и хранение груза, сколько эффективную организацию всех бизнес-процессов, связанных с доставкой, включая оптимизацию всех материальных, информационных и финансовых потоков.

Широкие компетенции компании, глубокое знание рынка и специфики транспортно-логистической деятельности, команда профессионалов, состоящая из технологов, стивидоров, экономистов, менеджеров разного уровня, многолетний опыт сотрудников холдинга являются важными составляющими высокопродуктивной деятельности нашего предприятия.

Компания ООО «Универсальный экспедитор» непрерывно оптимизирует логистические процессы поставок всех видов грузов, что в конечном счете становиться конкурентным преимуществом наших клиентов.

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