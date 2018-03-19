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    • Снова пожар на судне Maersk

    19.03.2018

    • 16 марта в 20-50 по североамериканскому восточному времени (в 00-50 17 марта по Гринвичу) поступило сообщение о возгорании в трюме на контейнеровозе «Maersk Kensington», принадлежащем американской дочерней компании Maersk Line – Maersk Line, Limited (MLL).

    Судно шло из порта Салала (Оман) в направлении Суэцкого канала. Никто из 26 членов экипажа не пострадал. Возгорание локализовано.  

    Как отмечают в Maersk Line, команда действовала быстро и в соответствии с инструкцией, в трюм был запущен углекислый газ для подавления горения.

    Причина возгорания на данный момент неизвестна. Однако проведенное первичное расследование показало, что связи между грузом на «Maersk Kensington» и грузом, бывшим в трюме, в котором возник пожар на «Maersk Honam», нет.

    «Maersk Kensington» в настоящий момент стоит на якоре за пределами порта Салала, ему оказывается помощь с берега.

    На борту 3518 контейнеров (5616 TEU). В случае задержки груза все клиенты, которых это коснется, будут уведомлены напрямую, обещают в Maersk.

    «Maersk Kensington» был построен в 2007 году, его вместимость составляет 6188 TEU, судно работает под флагом США.

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