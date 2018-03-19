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    • Сдвинул контейнеровоз на два метра

    19.03.2018

    • Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин установил новый мировой рекорд по буксировке плавсредств. Об этом сообщает спортсмен на своей странице одной из соцсетей. Тяжелоатлет со второго раза смог отбуксировать контейнеровоз весом 10,5 тыс. тонн на два метра.

    По словам И.Савкина, он сумел побить мировой рекорд по буксировке морских судов весом 10,3 тыс. тонн, который был установлен в Канаде несколько лет назад. «На данный момент — это самый большой вес, который когда-либо был отбуксирован одним человеком. Мое достижение приурочено к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией», — прокомментировал И.Савкин.

    Отмечается, что мероприятие проходило на территории «Первомайского судоремонтного завода» во Владивостоке. Организатором и основным партнером выступило «Камчатское морское пароходство», которому и принадлежит судно. Его длина составляет 130 м, ширина – 19 м, дедвейт – 12 200 тонн, водоизмещение – 16 048 тонн, скорость – 15 узлов.

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