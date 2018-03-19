Происшествия с сухогрузом и рыбаками

По данным ГМСКЦ, 16 марта в 3-50 на акваторию 44 причала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» в порту Владивосток принесло мазутное пятно площадью около 250 кв. м от неизвестного источника. В 4-30 приступили к уборке акватории силами АСФ Приморского филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» механическим способом с помощью 3 скиммеров «Ламор-Минимкс-12». В 13-00 работы по ликвидации разлива мазута были закончены. Площадь очищенной акватории – около 900 кв. м. Было собрано около 1800 кг нефтеводяной смеси с содержанием мазута около 80% и 150 кг замазученного мусора. В работах были использованы сорбент, сорбирующие боны.

В 6-17 16 марта теплоход «Механик Брилин», (судовладелец ОАО «Северное морское пароходство», груз пиленый лес в пакетах 3585 куб. м) зашел в ледовый канал напротив лесозавода №25, был остановлен главный двигатель по причине стука 1 цилиндра. Судно не имеет хода, стоит во льду, опасности нет. Жертв, пострадавших, загрязнения окружающей среды нет. Ремонт главного двигателя планируется после постановки судна к причалу с помощью ледокола и буксиров. В 1-00 17 марта «Механик Брилин» с помощью буксира и ледокола был ошвартован к причалу лесозавода №25 для ремонта главного двигателя.

17 марта в 16-50 плавзавод «Петр Богданов», флаг РФ, порт регистрации Петропавловск-Камчатский, судовладелец ООО «Рико», экипаж 64 человека, находящийся на промысле (приемка рыбы от добывающих судов) в Охотском море в 15 милях от западного побережья Камчатки, потерял управление из-за поломки рулевого устройства. Угрозы жизни экипажа и судну нет. Судовладелец извещен о происшествии. Для оказания помощи аварийному судну в 18-15 вышло спасательное судно «Преданный», порт регистрации Владивосток, судовладелец ФГБУ «Дальневосточный ЭО АСР», г. Владивосток. В 23-25 17 марта капитан-директор плавзавода «Петр Богданов» сообщил об устранении поломки рулевого устройства силами экипажа. Рулевая машина в рабочем состоянии. Преступили к работе на промысле. В помощи спасательного судна «Преданный» не нуждаются.

В 10-30 17 марта траулер «Бриз», флаг РФ, порт регистрации Мурманск, судовладелец ООО «Севкомфлот», экипаж 29 человек, находящийся на промысле в российской экономической зоне в Баренцевом море в 233 милях севернее мыса Канин Нос, потерял ход из-за поломки главного двигателя. Пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью экипажу судна, причинения вреда окружающей среде нет. Судовладельцем принято решение о буксировке судна в порт Мурманск. В операции по буксировке задействован ФГБУ «Северный ЭО АСР». На помощь траулеру «Бриз» в 1-21 18 марта вышел морской буксир «Мурманрыба», порт регистрации Мурманск, судовладелец ФГБУ «Северный ЭО АСР». Суда в районе промысла оповещены об аварийной ситуации. Рядом с аварийным судном находятся суда «М-0249», сейнеры «Санта» и «Крым». Погода в районе: ветер восточный 10 м/с, волнение 1 м.