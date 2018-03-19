Первый поезд на новом терминале

14 марта новый терминал ТЛЦ «Восточный» в Москве принял свой первый ускоренный контейнерный поезд. Состав был отправлен с терминала «Пасифик Лоджистик» во Владивостоке.

Как рассказали SeaNews в «Пасифик Лоджистик», время в пути следования по маршруту станция Гайдамак – станция Электроугли составило 9 суток. Отправлен состав был 5 марта.

Поезд длиной 71 условная единица преодолел расстояние в 8730 км. В составе поезда было 154 TEU, из них 36 двадцатифутовых и 59 сорокафутовых контейнеров как с внутрироссийскими, так и импортными грузами, пришедшими на терминал «Пасифик Лоджистик» морским путем из Юго-Восточной Азии.

В контейнерах – товары народного потребления, бытовая и промышленная техника, строительные и отделочные материалы, предназначенные для Московского региона.

Обратная загрузка, уточнили в «Пасифик Лоджистик», будет. В перспективе же партнеры планируют перевести сервис на регулярную основу.

На фото – отправка другого контейнерного поезда летом 2017 года