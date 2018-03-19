Началось строительство самой большой верфи

Дан официальный старт строительству самой большой верфи на Ближнем Востоке – International Maritime Industries (IMI), совместного предприятия Saudi Aramco, Bahri, Lamprell и Hyundai Heavy Industries, созданного в начале января этого года.

Как следует из официального сообщения Lamprell, уже начались дноуглубительные работы и сопутствующие мероприятия.

Ожидается, что верфь, расположенная на востоке Саудовской Аравии, начнет работу в 2019 году и выйдет на полную операционную мощность к 2022 году. Площадь верфи – 12 млн кв. м. Ее производственный потенциал составит свыше 40 судов в год, включая 3 танкера типа VLCC и 4 буровые установки. У предприятия уже есть заказы на строительство 20 буровых установок и 52 судов.

Строительство верфи оценивается в 5,2 млрд долларов, из них 3,5 млрд долларов инвестирует правительство Саудовской Аравии, Saudi Aramco – 350,7 млн долларов, Bahri – 139,3 млн долларов, HHI – 70 млн долларов, Lamprell – 140 млн долларов.