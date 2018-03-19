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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2018

    19.03.2018

    • На 11 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, при этом глубина падения увеличилась.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 6,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,1%.

    Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 11,1%, на порты восточного побережья – на 7,9%.

    Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 10,1%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 7%. Существенно снизились ставки на Южную Америку – на 16,1%.

    На внутриазиатском трейде на 11 неделе ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 1,4%, на Южную Корею – на 2,7%. В то же время спотовые ставки на Сингапур выросли на 1,4% по сравнению с 10 неделей.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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