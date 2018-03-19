Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2018

На 11 неделе года спотовые ставки на основных исследуемых трейдах продолжили снижаться, при этом глубина падения увеличилась.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 6,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,1%.

Ставки на порты западного побережья США уменьшились на 11,1%, на порты восточного побережья – на 7,9%.

Ставки из Китая на Персидский залив снизились на прошлой неделе на 10,1%. В то же время ставки на Австралию и Новую Зеландию поднялись на 7%. Существенно снизились ставки на Южную Америку – на 16,1%.

На внутриазиатском трейде на 11 неделе ставки на западные и восточные порты Японии опустились на 1,4%, на Южную Корею – на 2,7%. В то же время спотовые ставки на Сингапур выросли на 1,4% по сравнению с 10 неделей.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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