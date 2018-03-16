В этом году в России будет создано шесть Центров электронного декларирования. В Санкт-Петербурге ЦЭД появится в 2019 году. Об этом сказал журналистам первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в ходе семинара для участников ВЭД, посвященного вопросам улучшения позиции России в рейтинге Всемирного банка Doing Business по направлению «Международная торговля».

Он отметил, что в настоящее время в Российской Федерации большинство таможенных постов, которые принимают и выпускают декларации, находятся на коммерческих площадях, складах временного хранения. «Чтобы нам убрать контакт таможенников и предпринимателей, мы и создаем ЦЭД, которые будут располагаться исключительно на государственных площадях и где таможенники будут работать исключительно с электронными документами. По сути мы так и работаем, но пока условия труда не соответствуют названию “электронная таможня”».

Р.Давыдов также подчеркнул, что перед Федеральной таможенной службой стоит амбициозная задача по увеличению доли авторегистрации и автовыпуска деклараций. «У нас сегодня уже более 50% деклараций регистрируется автоматически по экспорту и порядка 11% выпускается автоматически. Мы должны эту долю по авторегистрации довести до 99% в отношении всех деклараций к концу 2020 года, – сказал он. – Еще одну задачу мы должны выполнить. Мы ее называем “80 на 80”. То есть 80% деклараций, которые подаются участниками ВЭД низкого уровня рисков, должны тоже выпускаться автоматически как по импорту, так и экспорту. Мы должны создать такие условия, чтобы доля участников низкого уровня рисков в декларационном массиве составлял не менее 80%. Таким образом, две трети всех деклараций будет выпускаться автоматически. А в ЦЭД люди будут работать с оставшейся третью – с высокорисковыми декларациями, которые надо проверять и принимать меры».

«Риски сработали, информация поступает уже из ЦЭД, – пояснил Р.Давыдов. – Оттуда на пост фактического контроля идут указания, что сделать с этим грузом. Таким образом мы разделяем документарный контроль – полностью в электронном виде и фактический контроль, и снижаем коррупционные риски, потому что те люди, которые проверяют фактически, не могут принимать самостоятельного решения. Они должны просто выполнить то, что им предписано системой и тем инспектором, который проверяет декларацию».

Весь электронный массив деклараций будет сконцентрирован в 16 электронных таможнях, что только усилит контроль. «В этом году задача создать шесть ЦЭД, – рассказал Р.Давыдов. – Это Приволжское, Уральское, Северокавказское таможенные управления и таможни непосредственного подчинения – Московская, Калининградская областные таможни и Владивостокская таможня (непрямого подчинения). Санкт-Петербург стоит в плане на 2019 год. Всего в Севере-Западном регионе будут действовать два ЦЭД: Балтийский, который будет работать со всеми морскими грузами Северо-Западного бассейна, и Северо-Западная электронная таможня».