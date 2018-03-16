Финляндия увеличит финансирование транспорта

Рабочая группа по транспорту парламента Финляндии после 12-месячного обсуждения сформулировала предложения по развитию транспортной сети страны.

По мнению рабочей группы, необходим 12-летний национальный план развития и поддержания транспортной сети, включающий ключевые проекты в этой сфере.

Как отметила министр транспорта и связи Финляндии Анне Бернер, возглавляющая рабочую группу, в соседней Швеции эта модель хорошо себя зарекомендовала.

Разработка первого 12-летнего плана может быть начата уже при нынешнем правительстве.

Вторая рекомендация рабочей группы – увеличить финансирование транспортной системы. Чтобы сократить отставание с ремонтом автодорожной и жд инфраструктуры, предлагается выделять дополнительно минимум 300 млн евро.

Это означает, что ежегодно на ремонтно-восстановительные работы на основных маршрутах перевозок должно направляться не менее 1,3 млрд евро.

Кроме того, по оценкам рабочей группы, необходимо увеличить финансирование новых инфраструктурных проектов.