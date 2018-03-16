Информационно-аналитическое агентство

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    • Три с половиной года тюрьмы

    16.03.2018

    • Районный суд Бремена вынес приговор основателю и бывшему президенту heavylift оператора Beluga (ныне – Hansa Heavy Lift) Нильсу Штольбергу.

    Он признан виновным в мошенничестве при получении банковских кредитов и ведении бухгалтерской отчетности.

    По информации немецких источников, Н.Штольбергу дали три с половиной года тюрьмы. Еще трое экс-менеджеров Beluga получили условные сроки.

    Защита просила условного срока и для Н.Штольберга.

    Напомним, обвинение Н.Штольбергу было предъявлено в 2013 году, первые же претензии к руководству Beluga возникли в 2011 году, когда инвестиционный фонд Oaktree, вошедший в капитал компании, выявил финансовые нарушения и потребовал расследования

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