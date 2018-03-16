Районный суд Бремена вынес приговор основателю и бывшему президенту heavylift оператора Beluga (ныне – Hansa Heavy Lift) Нильсу Штольбергу.

Он признан виновным в мошенничестве при получении банковских кредитов и ведении бухгалтерской отчетности.

По информации немецких источников, Н.Штольбергу дали три с половиной года тюрьмы. Еще трое экс-менеджеров Beluga получили условные сроки.

Защита просила условного срока и для Н.Штольберга.

Напомним, обвинение Н.Штольбергу было предъявлено в 2013 году, первые же претензии к руководству Beluga возникли в 2011 году, когда инвестиционный фонд Oaktree, вошедший в капитал компании, выявил финансовые нарушения и потребовал расследования.