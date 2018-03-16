О цифровой прослеживаемости товаров

Проект концепции цифровой прослеживаемости товаров обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предполагается, что концепция позволит потребителям получить доступ к достоверной информации о продукции, бизнесу – снизить операционные издержки, а государству – контролировать уплату налогов, свести к минимуму уровень контрабанды и обеспечить защиту потребителей. Кроме того, формирование единой системы и общей платформы на все пять стран-участниц ЕАЭС нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и маркировки.

Как поясняют в ЕЭК, представители бизнеса снизят операционные издержки за счет сокращения транзакционных издержек, исключения дублирующих и многочисленных параллельных систем прослеживаемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых государственными органами, а также получат дополнительный доход благодаря новым источникам информации о ситуации на рынке. Кроме того, добросовестные предприниматели смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной продукции легальной, оптимизировать документооборот и обмен информацией с государственными органами и исключить возможность заключения сделок с недобросовестными участниками рынка.

Розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мониторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. Логистические операторы, финансовые и страховые компании получат возможность выйти на новые рынки и адресно предлагать свои услуги.

По информации ЕЭК, система прослеживаемости будет поддерживать как минимум два дополняющих друг друга вида прослеживаемости товаров:

прослеживаемость маркированных товаров (предполагается наличие особого маркера, например, метки RFID или штрихового кода на каждом изделии);

документарная прослеживаемость товаров (поддерживается загрузкой в систему электронной сопроводительной документации).

Также рассматривался вопрос увязки единой системы прослеживаемости и транспортной прослеживаемости для транзитных грузов – формирование условий для так называемого «зеленого коридора» транзита через территорию ЕАЭС.

Согласно разработанному проекту концепции, технически система прослеживаемости товаров будет создана на базе существующей и уже действующей интегрированной информационной системы ЕАЭС.

Для того, чтобы система заработала, необходимо определить степень охвата рынков и товаров единой системой прослеживаемости и необходимый объем собираемых на наднациональном уровне данных, создать единый классификатор товаров ЕАЭС, определить, какие сопроводительные документы будут использоваться в системе (первичные, счет-фактуры или иные), организовать платформу для стыковки уже действующих и планируемых к запуску в странах ЕАЭС национальных компонент системы прослеживаемости, маркировки, рассмотреть существующие в мире решения для использования в системе прослеживаемости технологий искусственного интеллекта и др.

Участниками системы могут быть хозяйствующие субъекты, частные лица, органы исполнительной власти стран-участниц, разработчики прикладных компонентов платформы.

В марте-апреле этого года проект системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе будет представлен Рабочей группе высокого уровня по цифровой повестке ЕАЭС и Совету Комиссии на уровне вице-премьеров. В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение главам правительств.

Фото с сайта ЕЭК