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    • О цифровой прослеживаемости товаров

    16.03.2018

    • Проект концепции цифровой прослеживаемости товаров обсудили на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Предполагается, что концепция позволит потребителям получить доступ к достоверной информации о продукции, бизнесу – снизить операционные издержки, а государству – контролировать уплату налогов, свести к минимуму уровень контрабанды и обеспечить защиту потребителей. Кроме того, формирование единой системы и общей платформы на все пять стран-участниц ЕАЭС нивелирует риск появления новых ограничений на рынке ЕАЭС в результате действия разных, несовместимых между собой, национальных систем прослеживаемости и маркировки.

    Как поясняют в ЕЭК, представители бизнеса снизят операционные издержки за счет сокращения транзакционных издержек, исключения дублирующих и многочисленных параллельных систем прослеживаемости и упрощения контрольных процедур, выполняемых государственными органами, а также получат дополнительный доход благодаря новым источникам информации о ситуации на рынке. Кроме того, добросовестные предприниматели смогут увеличить выручку за счет замещения контрафактной продукции легальной, оптимизировать документооборот и обмен информацией с государственными органами и исключить возможность заключения сделок с недобросовестными участниками рынка.

    Розничным сетям станет проще искать нужную продукцию, мониторить и анализировать цены на конкретные виды товаров. Логистические операторы, финансовые и страховые компании получат возможность выйти на новые рынки и адресно предлагать свои услуги.

    По информации ЕЭК, система прослеживаемости будет поддерживать как минимум два дополняющих друг друга вида прослеживаемости товаров:

    • прослеживаемость маркированных товаров (предполагается наличие особого маркера, например, метки RFID или штрихового кода на каждом изделии);
    • документарная прослеживаемость товаров (поддерживается загрузкой в систему электронной сопроводительной документации).

    Также рассматривался вопрос увязки единой системы прослеживаемости и транспортной прослеживаемости для транзитных грузов – формирование условий для так называемого «зеленого коридора» транзита через территорию ЕАЭС.

    Согласно разработанному проекту концепции, технически система прослеживаемости товаров будет создана на базе существующей и уже действующей интегрированной информационной системы ЕАЭС.

    Для того, чтобы система заработала, необходимо определить степень охвата рынков и товаров единой системой прослеживаемости и необходимый объем собираемых на наднациональном уровне данных, создать единый классификатор товаров ЕАЭС, определить, какие сопроводительные документы будут использоваться в системе (первичные, счет-фактуры или иные), организовать платформу для стыковки уже действующих и планируемых к запуску в странах ЕАЭС национальных компонент системы прослеживаемости, маркировки, рассмотреть существующие в мире решения для использования в системе прослеживаемости технологий искусственного интеллекта и др.

    Участниками системы могут быть хозяйствующие субъекты, частные лица, органы исполнительной власти стран-участниц, разработчики прикладных компонентов платформы.

    В марте-апреле этого года проект системы прослеживаемости товаров в Евразийском экономическом союзе будет представлен Рабочей группе высокого уровня по цифровой повестке ЕАЭС и Совету Комиссии на уровне вице-премьеров. В случае одобрения он будет вынесен на обсуждение главам правительств.

     

    Фото с сайта ЕЭК

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