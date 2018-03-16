Новый автомобилевоз MOL

MOL приняла в эксплуатацию первый автомобилевоз нового поколения серии FLEXIE. Судно построено на японской верфи Minaminippon Shipbuilding и получило название «Beluga Ace».

Число подъемных палуб по сравнению с конвенциональным автомобилевозом увеличено с двух до шести, сообщают в компании. Это повысит эффективность нового судна при перевозке различных транспортных средств, в том числе и негабаритных.

Отмечается, что дизайн корпуса нового судна отличается от предыдущих автомобилевозов. Кроме того, с вводом в эксплуатацию «Beluga Ace» MOL презентовала бренд MOL ACE (MOL Auto Carrier Express).

Технические характеристики судна: