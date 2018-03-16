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    • Новый автомобилевоз MOL

    16.03.2018

    • MOL приняла в эксплуатацию первый автомобилевоз нового поколения серии FLEXIE. Судно построено на японской верфи Minaminippon Shipbuilding и получило название «Beluga Ace».

    Число подъемных палуб по сравнению с конвенциональным автомобилевозом увеличено с двух до шести, сообщают в компании. Это повысит эффективность нового судна при перевозке различных транспортных средств, в том числе и негабаритных.

    Отмечается, что дизайн корпуса нового судна отличается от предыдущих автомобилевозов. Кроме того, с вводом в эксплуатацию «Beluga Ace» MOL презентовала бренд MOL ACE (MOL Auto Carrier Express).

    Технические характеристики судна:

    • длина – 199,9 м;
    • ширина – 32,2 м;
    • грузовместимость – 6 800 ед. (стандартные легковые автомобили).
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