Заполярная железка

Министерство транспорта и связи Финляндии подвело предварительные итоги оценки различных вариантов маршрута строительства железной дороги с выходом к Северному Ледовитому океану – совместный проект, который намерены реализовать Финляндия и Норвегия.

Рассматривались варианты:

Торнио – Нарвик,

Колари – Нарвик,

Колари – Тромсё,

Рованиеми – Киркенес,

Кемиярви – Алакуртти – Мурманск.

Из двух наиболее предпочтительных вариантов для дальнейшей проработки был выбран маршрут Рованиеми – Киркенес через Оулу. Он к тому же оказался и более дешевым.

В министерстве рассчитывают, что новая заполярная железная дорога позволит оптимизировать логистику, повысить доступность северных регионов и улучшить их транспортные связи с остальной Европой.

Новый маршрут должен стать альтернативным путем доставки для финского экспорта и импорта, а глубоководные незамерзающие порты в арктическом регионе – обеспечить новые выходы в Атлантику и на Северный морской путь.

По оценкам Транспортного агентства Финляндии, основной грузопоток по новому маршруту могут составить уголь, руда, рыбная продукция, лесные грузы.

Потенциальный интерес могут представлять также энергоносители, добываемые в регионе Баренцева моря, и грузы, которые в будущем пойдут по Севморпути.

Кроме того, инициаторы проекта рассчитывают на пассажирские перевозки – для туристов маршрут будет представлять интерес в течение всего года.

Стоимость реализации проекта будет зависеть от длины маршрута и особенностей местности. Сейчас она оценивается в вилке от 0,7 до 7,4 млрд евро, в том числе Финляндии придется вложить от 0,02 до 2,3 млрд.

Маршрут через Киркенес обойдется в сумму порядка 2,9 млрд евро, если линия пойдет из Рованиеми через Соданкюля.

Это были выводы, к которым пришли в Транспортном агентстве Финляндии.

Детальная проработка проекта в плане конкретизации маршрута, экологических вопросов, разрешительных процедур, стоимости, финансовой структуры и модели будет продолжена уже совместной финско-норвежской рабочей группой.

При этом придется учитывать социокультурный аспект и влияние строительства дороги на традиционный уклад жизни лопарей, основным занятием которых является оленеводство.

Результаты рабочая группа должна представить до 31 декабря 2018 года.