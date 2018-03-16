Автоэкспорт и автоимпорт

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    16.03.2018

    • Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января 2018 года составил 4,3 тыс. единиц – на 16,2% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года. Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении также вырос на 14,3% – до 800 единиц.

    В стоимостном выражении из России легковых автомобилей было вывезено на сумму 56,9 млн долларов, что на 14,8% больше, чем в январе 2017 года. В то же время доходы от экспорта грузовых автомобилей сократились – на 18,9%, до 14,2 млн долларов.

    Объемы импорта легковых автомобилей увеличились. Так, за первый месяц этого года, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали 14,4 тыс. единиц – на 28,9% больше, чем в январе 2017. 

    Грузовых автомобилей ввезли на 28,2% меньше, чем годом раньше, столько же, сколько и отправили на экспорт – 800 единиц.

    В денежном выражении импорт легковых автомобилей увеличился на 13,1% до 336,8 млн долларов. Грузовых автомобилей ввезли на сумму 119,7 млн долларов – на 10,4% больше показателя января 2017 года.

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