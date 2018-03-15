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    • Wallenius Wilhelmsen проводит ребрендинг

    15.03.2018

    • Группа Wallenius Wilhelmsen, созданная в результате слияния находящихся в совместной собственности компаний и активов шведской Wallenius и норвежской Wilhelmsen, объявила о запуске новых брендов, соответствующих новой структуре компании и стратегии развития.

    Существовавший ранее оператор Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) реорганизован в две структуры – морского перевозчика Wallenius Wilhelmsen Ocean (WW Ocean) и логистического провайдера Wallenius Wilhelmsen Solutions (WW Solutions), который будет работать «на земле».

    Как рассказали SeaNews в компании, руководителем WW Ocean назначен Михаэль Хюнекамп, WW Solutions возглавил Реймонд Фитцджералд.

    EUKOR Car Carriers и ARC, которые также входят в состав группы Wallenius Wilhelmsen, продолжат работать под собственными брендами.

    «Мы наблюдаем переход от владения автомобилем к использованию арендованных автомобилей, повышение автономности, распространение электромобилей и наблюдаем появление новых участников рынка, предоставляющих совершенно разные решения для обеспечения мобильности, – все это ставит новые задачи для сложившихся моделей цепочек поставок, розничной торговли и обслуживания автомобилей. Чтобы соответствовать этим изменениям, мы намерены развивать свою логистическую инфраструктуру и возможности предоставления сервисов как на море, так и на суше», – отметил СЕО группы Wallenius Wilhelmsen Крейг Ясиенски.

    Wallenius Wilhelmsen проводит ребрендингWallenius Wilhelmsen проводит ребрендинг

    Одновременно с реструктуризацией Wallenius Wilhelmsen запустила новые логотипы – традиционная W в новом дизайне, состоящем из двух линий и круга. Как поясняют в компании, трассоподобные линии символизируют грузы, которые перевозятся на ро-ро судах компании, а также наземную логистику, которую она обеспечивает. Круг напоминает о координатах, которые так важны в навигации, букву «О» в слове «океан», а также логистический жизненный цикл в перспективе. Зеленый цвет морской пены символизирует океан, а серый цвет – землю.

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