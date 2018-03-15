Тяжеловес грузили восстановительным поездом

«РЖД Логистика» поделился опытом перегрузки крупнотоннажного оборудования с помощью восстановительного поезда. Операцию осуществил Иркутский филиал компании на пргранпереходе Забайкальск-Манчжурия.

Груз – рама гидравлического пресса весом 59 тонн – доставлялась из Китая на ООО «Завод Электросевкавмонтажиндустрия» в Краснодаре (станция Краснодар-Сортировочный).

Специальная схема перемещения груза с китайской железной дороги на российскую, погрузки на платформу и крепления с привлечением восстановительного поезда, оборудованного специальным краном высокой грузоподъемности, была разработана центральным офисом «РЖД Логистики».

Восстановительный поезд подогнали на Забайскальск со станции Борзя по согласованию с Дирекцией аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги.