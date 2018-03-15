Прибыли и TEU ОТЛК

АО «Объединенная транспортно-логистическая компания» опубликовало финансовые показатели за 2017 год.

Как сообщили SeaNews в ОТЛК, выручка выросла на 67% до 13 901 млн рублей, прибыль от продаж увеличилась более чем в 2 раза до 1 433 млн рублей.

Прибыль составила 8 268 млн рублей – как поясняют в компании, значительная часть прибыли сформирована ввиду переоценки стоимости акций «ТрансКонтейнера» и дивидендов, полученных от «ТрансКонтейнера», в размере 6 925 млн рублей. Без учета этих факторов чистая прибыль выросла более чем в два раза и составила 1 344 млн рублей.

Объем транзитных перевозок в сообщении Азия – Европа – Азия по территории Казахстана, России и Белоруссии, выполненных ОТЛК в 2017 году, превысил 175 тыс. TEU – на 75% больше, чем в предыдущем году. Всего было отправлено 2102 контейнерных поезда.