Обледенение судов на севере

По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:
- В Баренцевом море медленное обледенение судов, по юго-востоку моря лед 7-8 баллов, на побережье Мурмана ожидается северо-восточный, северный ветер в порывах 15-17 м/с, в Гренландском море ветер южный 15-18 м/с, на севере моря медленное обледенение судов,
- В Белом море: ветер северо-восточный, северный 10-15 м/с, порывы 18-23 м/с, лед 9-10 баллов,
- В Балтийском море в Финском заливе в восточной части ветер северо-западный 12-14 м/с, высота волн вне льда 0,5-1 м,
- В Черное море в Новороссийске с 8.00-10.00 ожидается усиление юго-восточного ветра 12-17 м/се, высота волн 1,5-2,5 м, в районе Анапа-Джубга с 8.00-9.00 ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 12-17 м/с, высота волн 1,5-2,5 м.