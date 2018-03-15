Информационно-аналитическое агентство

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    • Обледенение судов на севере

    15.03.2018

    • По данным ГМСКЦ, сегодня ожидаются следующие опасные гидрометеорологические явления:

    • В Баренцевом море медленное обледенение судов, по юго-востоку моря лед 7-8 баллов, на побережье Мурмана ожидается северо-восточный, северный ветер в порывах 15-17 м/с, в Гренландском море ветер южный 15-18 м/с, на севере моря медленное обледенение судов,
    • В Белом море: ветер северо-восточный, северный 10-15 м/с, порывы 18-23 м/с, лед 9-10 баллов,
    • В Балтийском море в Финском заливе в восточной части ветер северо-западный 12-14 м/с, высота волн вне льда 0,5-1 м,
    • В Черное море в Новороссийске с 8.00-10.00 ожидается усиление юго-восточного ветра 12-17 м/се, высота волн 1,5-2,5 м, в районе Анапа-Джубга с 8.00-9.00 ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 12-17 м/с, высота волн 1,5-2,5 м.

     

     

     

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