Лесной экспорт

По данным ФТС РФ, российский экспорт необработанных лесоматериалов в январе 2018 года составил 1,39 млн кубометров — на 12,7% больше, чем за аналогичный месяц 2017 года. В стоимостном выражении экспорт вырос на 21,6% — до 118,2 млн долларов.

Обработанных лесоматериалов в отчетном месяце вывезли на 6,7% больше, чем годом ранее — их объем достиг 1,18 млн тонн. Доходы от экспорта обработанных лесоматериалов увеличились по сравнению с январем прошлого года на 26,2%, составив 285,7 млн долларов.

Клееной фанеры за первый месяц года было экспортировано 190,8 тыс. кубометров, что на 10,9% больше, чем в 2017 году. В денежном выражении ее экспорт вырос на 32,9% — до 93,6 млн долларов.

Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в отчетном периоде этого года выросли на 16,8% и составили 164,6 тыс. тонн. В деньгах экспорт целлюлозы по сравнению с январем прошлого года вырос существеннее – на 58,1% до 102,9 млн долларов.

Газетной бумаги в январе месяце отгрузили 69,2 тыс. тонн, что на 31,3% меньше аналогичного показателя прошлого года. В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги снизился на 23,7% — за первый месяц этого года ее вывезли на сумму 32,2 млн долларов.